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ABD İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurdu

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarının ardından mühimmat sevkiyatını durdurduklarını açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'e yüksek yük kapasiteli mühimmat sevkiyatını durdurduk" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik saldırıları devam ederken, ABD İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurdu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin yaptığı açıklamada, "En başından bu yana İsrail'in savaş alanındaki sivilleri hesaba katmadan ve korumadan Refah'a büyük bir saldırı başlatmaması gerektiği konusunda çok nettik. ve yine durumu değerlendirirken, yüksek faydalı yük mühimmatlarının sevkiyatını durdurduk. Bu sevkiyatla ilgili olarak nasıl ilerleyeceğimize dair nihai bir karar vermedik" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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