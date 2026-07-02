ABD-İran görüşmelerinin sonraki turu 18 Temmuz

ABD- İran görüşmelerinin bir sonraki turunun 18 Temmuz'da gerçekleştirileceği açıklandı.

ABD-İran görüşmelerinin bir sonraki turunun tarihi belli oldu. ABD-İran görüşmelerinin yeni turunun 18 Temmuz'da gerçekleştirileceği açıklandı. Tahran ve Washington yönetimlerinin temsilcilerinin katılacağı görüşmelerin lokasyonuna ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı