Haberler

ABD-İran görüşmelerinin sonraki turu 18 Temmuz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İran arasındaki görüşmelerin bir sonraki turunun 18 Temmuz'da yapılacağı duyuruldu. Görüşmelerin yeri henüz açıklanmadı.

ABD- İran görüşmelerinin bir sonraki turunun 18 Temmuz'da gerçekleştirileceği açıklandı.

ABD-İran görüşmelerinin bir sonraki turunun tarihi belli oldu. ABD-İran görüşmelerinin yeni turunun 18 Temmuz'da gerçekleştirileceği açıklandı. Tahran ve Washington yönetimlerinin temsilcilerinin katılacağı görüşmelerin lokasyonuna ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muğla'nın Datça ilçesinde korkutan deprem

Tatil cenneti ilçemizde korkutan deprem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor

Otomotivde bir devir kapandı! 50 yıllık efsane emekliye ayrılıyor
Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti

Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
Antalya'da taksici skandalı! 'Haram' diyen turiste böyle cevap verdi

Bir taksici skandalı daha! "Haram" diyen turiste bakın ne yanıt verdi
Tartıştığı kuzenini 2 şarjör mermiyle öldüren sanık: Keşke ben ölseydim

2 şarjör mermiyle öldürdü, mahkemede 'Keşke ben ölseydim' dedi
Yuva kurmak isterken tüm birikimi gitti

Bakmayın böyle durduğuna tüm polisleri peşine taktı
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
Dozu artırdı! Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor

Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor