Trump: İran iç çekişme içinde, Hürmüz Boğazı'nı kapattık

ABD Başkanı Trump: " İran, liderinin kim olduğunu anlamakta çok zorlanıyor. Gerçekten bilmiyorlar. Savaş alanında ağır kayıplar veren 'sertlik yanlıları' ile 'ılımlılar' arasındaki iç çekişme çılgınlık. Hürmüz Boğazı'nın kontrolü tamamen bizde. ABD Donanması'nın onayı olmadan hiçbir gemi boğazdan giremez veya boğazdan çıkamaz. İran bir anlaşma yapana kadar boğaz kapatılmış durumda." - WASHINGTON

