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ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Rusya'da

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, resmi temasta bulunmak üzere Rusya'nın St. Petersburg kentine indi. Kremlin Sözcüsü Peskov, Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebilir olduğunu açıkladı. Gündeminde Ukrayna'daki ateşkes durumu yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, resmi temasta bulunmak üzere Rusya'ya geldi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Rusya'ya geldiğini ifade etti. Peskov, Witkoff'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi halinde Kremlin'in bilgi vereceğini belirtti. Uçuş takip sitesi Flightradar verilerine Witkoff'u taşıyan uçak, saat 10.00 civarında Rusya'nın St. Petersburg kentine indi.

ABD'li Axios haber sitesi daha önce çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberinde Witkoff'un Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gideceğini aktarmıştı.

Witkoff ve Putin, 13 Mart'ta Moskova'da görüşme gerçekleştirmişti.

Gündem Ukrayna

Ukrayna'da ay sonuna kadar ateşkes sağlanamaması durumunda Trump'ın Rusya'ya karşı yürütme yetkisini kullanarak ya da Kongre'den yeni yaptırım yasalarını geçirmesini isteyerek ek yaptırımlar uygulayabileceği belirtiliyor. - MOSKOVA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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