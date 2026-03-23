ABD Başkanı Donald Trump, "Savunma Bakanlığı'na İran'ın enerji santralleri ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 gün süreyle ertelemesini talimat verdim" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı