Trump: İran Şimdi Anlaşma Yapmak İstiyor
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer anlaşma konusunda tutum değiştirdiğini belirterek, 'İran bugün 2 ay önce yapmayı reddettikleri şartları kabul etmeye hazır' açıklamasında bulundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Tahran yönetiminin müzakerelere daha istekli yaklaştığı vurgulandı.
ABD Başkanı Donald Trump, "İran bir anlaşma yapmak istiyor, 2 ay önce yapmaya yanaşmadıkları şeyleri bugün yapmaya hazırlar" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı