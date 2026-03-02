Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, "İran halkına yardım etmek istiyoruz, ancak şu anda herkesin içeride kalmasını istiyoruz. Dışarısı güvenli değil" dedi.

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, "İran halkına yardım etmek istiyoruz, ancak şu anda herkesin içeride kalmasını istiyoruz.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, "İran halkına yardım etmek istiyoruz, ancak şu anda herkesin içeride kalmasını istiyoruz. Dışarısı güvenli değil" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün

Kritik telefon! Savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu? BOTAŞ'tan açıklama var

Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu? BOTAŞ'tan açıklama var
'Türkiye'deki ABD üssü vuruldu' iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama

Türkiye'de infial yaratan görüntü! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
İspanya bu iddiaları konuşuyor! Ademola Lookman'a taciz suçlaması

Lookman'ın hayatını karartacak suçlama
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9 kişi öldüğü yerde gözyaşlarını tutamadı

Çoğu çocuk binlerce kişiyi öldürüp 9 kişinin ölümüne dayanamadı
Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu? BOTAŞ'tan açıklama var

Savaş nedeniyle doğal gazda kesinti olur mu? BOTAŞ'tan açıklama var
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu

Resmi açıklama geldi: İşte ABD'ye ait 3 uçağı düşüren ülke
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Malta ile oynayacağı maçın biletleri ücretsiz

Milli Takım'ın maçı ücretsiz