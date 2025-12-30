ABD Başkanı Donald Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok iyi tanıyorum ve hepinizin bildiği gibi, o benim çok iyi bir arkadaşımdır. Ona inanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Netanyahu da ona saygı duyuyor" dedi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika