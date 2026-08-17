AB'den Rusya'ya en kapsamlı yaptırım hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB'nin Rusya'ya şu ana kadarki en ağır darbeyi indirmeye hazırlandığına dikkat çekerek, "Sonbaharda savaşın başlangıcından bu yana hazırlanan en kapsamlı yaptırım listesini sunacağım" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Alman Die Welt gazetesine Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik bir sonraki yaptırım paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kallas, AB'nin önümüzdeki aylarda Rusya'ya yönelik yaptırımları önemli ölçüde genişletmek istediğini söyledi.

Kallas, AB'nin Rusya'ya şu ana kadarki en ağır darbeyi indirmeye hazırlandığına dikkat çekerek, "Sonbaharda savaşın başlangıcından bu yana hazırlanan en kapsamlı yaptırım listesini sunacağım. Kabul edilmesi halinde, yaptırım uygulanan Rus kişi, şirket ve kuruluşlarının sayısı anlık olarak üçte bir oranında artacak" dedi.

Halihazırda üç bine yakın kişi ve kuruluşu kapsayan 21 yaptırım paketinin ardından gelecek yeni pakete ilişkin açıklamasında Kallas, "Baskı, Rusya savaşı sona erdirene kadar artırılmaya devam edilmeli" ifadelerini kullandı. Kallas ayrıca ABD ile Avrupa'nın Rusya'ya yaptırımlar konusunda "birbirine yaklaşmasını" umut ettiğini de ifade etti.

"Yaptırımların Rus savaş makinesine maliyeti, bir trilyon eurodan fazla oldu"

Savaşın başladığı 2022 yılı şubat ayından bu yana kabul edilen yaptırımların başarılı olduğunu savunan Kallas, "Rusya, AB yaptırımları nedeniyle bugüne kadar ağır bir bedel ödedi. Yaptırımların Rus savaş makinesine maliyeti, bir trilyon eurodan fazla oldu" dedi.

Rusya'yı Ukrayna'ya karşı "sistematik terör" uygulamakla da itham eden Kallas, "Moskova'nın ordusu savaş meydanında kazanamıyor. Bu nedenle füzelerini giderek artan bir şekilde Ukraynalı sivillere ve altyapıya yöneltiyor. Bu sistematik terördür. Rusya, Ukrayna'nın şehirlerini yaşanmaz hale getirmek istiyor" dedi.

AB, Rusya'ya yönelik 21'nci yaptırım paketini temmuz ayında onaylamıştı. Paket kapsamında bankacılık sektörü ve kripto para bağlantılı ağlara yönelik kısıtlamalar getirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı