AB, Suriye ile ticari ilişkileri yeniden başlatıyor

AB Konseyi, AB-Suriye İşbirliği Anlaşması'nın tam uygulanmasını yeniden yürürlüğe koyarak Suriye ile daha kapsamlı ticari ilişkileri yeniden başlatma kararı aldı.

AB Konseyi, bugün Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Suriye arasındaki İşbirliği Anlaşması'nın kısmi olarak askıya alınmasına son veren bir kararı kabul etti. AB Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu adımın Avrupa Birliği ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli bir aşama olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Karar, AB'nin Suriye'de barışçıl ve kapsayıcı bir geçiş sürecini destekleme ve ülkenin sosyoekonomik toparlanmasını kolaylaştırma yönündeki daha geniş politikasına uygundur. Karar, AB'nin Suriye ile yeniden angaje olma ve ülkenin ekonomik toparlanmasını destekleme konusunda kararlılığına dair açık bir siyasi mesaj vermektedir" denildi.

İşbirliği Anlaşması 1977 yılında imzalanmıştı

AB ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler için çerçeve oluşturan İşbirliği Anlaşması, 1977 yılında imzalanmış fakat Suriye'de Beşar Esad rejiminin ciddi insan hakları ihlalleri nedeniyle 2011 yılında kısmen askıya alınmış ve bu karar 2012'de genişletmişti. Esed rejiminin 2024 yılı aralık ayında devrilmesi ve ardından AB Konseyi'nin 2025 yılı mayıs ayında Suriye'ye yönelik güvenlik gerekçelerine dayalı olanlar haricindeki yaptırımları kaldırma kararının ardından, ticari ilişkilerdeki kısıtlamaların kaldırılması da gündeme gelmişti. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
