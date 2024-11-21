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AB'den UCM'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Emrine Destek

AB'den UCM'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Emrine Destek
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine destek vererek, kararın siyasi olmadığını ve uygulanması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarması hakkında, "Siyasi değil ve uygulanması gerekiyor" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, destek verdi. Borrell, UCM kararının siyasi olmadığını, bir mahkeme tarafından verildiğini ve bu nedenle saygı duyulması ve uygulanması gerektiğini söyleyerek, "Gazze'deki trajedi sona ermelidir" dedi.

UCM'nin I Nolu Ön Yargılama Dairesi, Roma Statüsü'nün 18. ve 19. maddeleri uyarınca savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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