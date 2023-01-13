6'lı masanın adayı kim olacak? İşte AK Parti'nin anketinde Erdoğan'a en yakın çıkan isim

Konuk olduğu canlı yayında yapılan son anketlere göre partisinin oy oranına ilişkin rakamları paylaşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "AK Parti yüzde 41-42 gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tek başına yüzde 52'yi garantiliyor. Anketlerde Erdoğan'dan sonra 2. sırada Kılıçdaroğlu var" ifadelerini kullandı.

Genel seçimler yaklaşırken partilerin masalarında olan anket çalışmalarında da yoğunluk sürüyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te Hande Fırat'la Gece Görüşü programına katıldı. Şen, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın oy oranlarını açıkladı.

"YÜZDE 52'Yİ GARANTİLİYOR"

AK Parti'nin yüzde 41-42'lik bir oy oranına sahip olduğunu ifade eden Şen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ise tek başına yüzde 52'yi garantiliyor. Temmuzdan beri oy oranı yükseliyor. Kaizen yapıyoruz. Adım adım yükseliyor. Böyle bir durumda Cumhur İttifakı'nın Meclis'te azınlığa düşmek ya da seçimin tekrarlanması gibi bir durumu söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ SIRADA KILIÇDAROĞLU VAR"

Peki AK Parti'nin anketlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın çıkan isim kim? Muhalefetin adayı olması muhtemel isimlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Şen, "Her aday adayı, kendisini aday olarak görür. Bu öz saygının gerekliliğidir. Ama oradaki mertebeyi iyi ayarlamak lazım. Anketlerde Erdoğan'dan sonra 2. sırada Kılıçdaroğlu var" dedi.

SEÇİMLER NE ZAMAN OLACAK?

Seçimlerin ne zaman yapılacağına ilişkin soruya da yanıt veren Şen, "Bir pazar aniden ansızın olabilir, bilmiyorum. Bu net değil, çalışılıyor. 10 tane pazar var. Bu pazarlardan biri 18 Haziran'dır. Hepsi çalışılacak. 9 Nisan'dan önceki bir tarihte seçim yapmaya kalkarsanız bu yeni son yapılan seçim kanunundaki değişikliğini uygulayamamış olursunuz. 18 Haziran tarihi ihtimali düşük olmak üzere bir seçenek hala. Sınav var, hac mevsimi var. Ondan daha uygun haftalar var. Bir yere karar verilir. Bu bir erken seçim çalışması değil o yüzden bir Meclis feshi söz konusu değil. Kriz zamanlarında Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin nasıl işe yaradığını gördük. Seçimin erken yapılması önemli değil. Önemli olan istikrarlı bir şekilde beş sene sonunda seçim olması" şeklinde konuştu.