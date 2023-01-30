6'lı Masa Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladı! İşte en çok konuşulan 12 seçim vaadi
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Seçimlere sayılı günler kala 6'lı Masa seçim beyannamesi özelliğini taşıyan Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni açıkladı. 6 liderin imzasını taşıyan ve 9 ana başlık altında toplanan metinde 12 vaat dikkat çekti. İşte sosyal medyada en çok konuşulan vaatler.
Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni, 6 liderin katılımıyla Ankara'da açıklandı. Seçim beyannamesi özelliği taşıyan metin; 2 binin üzerinde yeni düzenlemeyi içeriyor.
9 ANA BAŞLIKTAN OLUŞUYOR
Mutabakat metni "Hukuk Adalet ve Yargı", "Kamu Yönetimi", "Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim", "Ekonomi, Finans ve İstihdam", "Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm", "Sektörel Politikalar", "Eğitim ve Öğretim", "Sosyal Politikalar", "Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları" adı altında 9 ana başlıktan oluşuyor.
12 VAAT DİKKAT ÇEKTİ
240 sayfalık ana başlık, 75 alt başlık, 2300'den fazla somut hedef yer aldığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde 12 vaat dikkat çekti. Sosyal medyada en çok konuşulan vaatler şöyle:
- Cumhurbaşkanlığına tahsisli yalı ve saraylar halkın kullanımına açılacak. Cumhurbaşkanlığı'na ait bazı uçaklar satılacak.
- Seçim barajı yüzde 3'e düşürülecek.
- Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirler ülkeye getirilecek, bu çerçevede 'Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi kurulacak.
- Türkiye Varlık Fonu kapatılacak.
- Kanal İstanbul projesi iptal edilecek, Atatürk Havalimanı yeniden açılacak.
- Yerel yönetimlere atanan kayyumlar gidecek.
- Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan, finans ofisi, insan kaynakları ofisi vb ofisler kapatılacak.
- İstanbul'a taşınmaya hazırlanan Merkez Bankası, tüm ofisleri ile Ankara'ya dönecek.
- Kur Korumalı Mevduat sistemi bitirilecek.
- Usulsüzlük ve yolsuzluk tespit edilen Kamu-Özel İşbirliği projeleri için varsa kamuyu zarara uğratan yüklenici şirketler, bunların ortakları ve sorumlu şahıslarla ilgili yasal işlemleri başlatılacak ve oluşan zararların ilgililerinden tahsili sağlanacak.
- Kimse birden fazla maaş almayacak. Mülakat son bulacak.
- YÖK kaldırılacak, üniversiteler kendi yönetimini kendi seçecek, denetimi kendi öğretim üyeleri yapacak.