6'lı masa 6'ncı kez toplanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3'ncü kez adaylığını konuşacaklar - Haberler

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6'lı masa 6'ncı kez toplanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3'ncü kez adaylığını konuşacaklar

Haberler.com - Politika
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Muhalefet partileri tarafından oluşturulan 6'lı masa bugün İYİ Parti'nin ev sahipliğinde 6'ncı kez toplanacak. "Üçüncü Mustafa Kemal Zirvesi" adı verilen toplantıda Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasının ardından başlayan "aday olabiliyor mu?" tartışması değerlendirilecek. Muhalefet partileri bu tartışma üzerine 2023 stratejisiyle ilgili önemli kararlar alacak.

Parlamenter sistemi isteyen 6 parti tarafından oluşturulan 6'lı masa toplantılarına devam ediyor. Muhalefet partileri, 6'ncı toplantılarını bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Masada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından başlayan "aday olabilir mi?" tartışmaları var.

SÖYLEM BİRLİĞİ OLUŞTURACAKLAR

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, toplantıda liderlerin, Erdoğan'ın açıkladığı "üçüncü kez adaylığı" ve bunun ardından kamuoyunda başlayan "aday olup olamayacağı tartışmalarını" değerlendirmesi bekleniyor. Liderlerin bu konuda görüş alışverişinde bulunacağı ve bir "söylem birliği oluşturacağı" dile getiriliyor.

"ADAYINIZI AÇIKLAYIN BASKISI"NA TEPKİ SONRAYA BIRAKILDI

Edinilen bilgiye göre, iktidar kanadından 6'lı masaya yönelen "adayınızı açıklayın baskısına karşı nasıl bir tavır alınacağına" da üçüncü Mustafa Kemal Zirvesi'nde karar verilecek.

Haberler.com - Politika

Meral Akşener İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Onur Yener:

Bir cümle aklı havada insan bunlardan medet umuyor, gelse gülme.

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