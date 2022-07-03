6'lı masa 6'ncı kez toplanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3'ncü kez adaylığını konuşacaklar

Parlamenter sistemi isteyen 6 parti tarafından oluşturulan 6'lı masa toplantılarına devam ediyor. Muhalefet partileri, 6'ncı toplantılarını bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Masada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olmasının ardından başlayan "aday olabilir mi?" tartışmaları var.

SÖYLEM BİRLİĞİ OLUŞTURACAKLAR

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, toplantıda liderlerin, Erdoğan'ın açıkladığı "üçüncü kez adaylığı" ve bunun ardından kamuoyunda başlayan "aday olup olamayacağı tartışmalarını" değerlendirmesi bekleniyor. Liderlerin bu konuda görüş alışverişinde bulunacağı ve bir "söylem birliği oluşturacağı" dile getiriliyor.

"ADAYINIZI AÇIKLAYIN BASKISI"NA TEPKİ SONRAYA BIRAKILDI

Edinilen bilgiye göre, iktidar kanadından 6'lı masaya yönelen "adayınızı açıklayın baskısına karşı nasıl bir tavır alınacağına" da üçüncü Mustafa Kemal Zirvesi'nde karar verilecek.

Haberler.com - Politika