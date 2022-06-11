"2023'te cumhurbaşkanı olacağım" diyen Cem Uzan'dan mülteci sorunu için tartışılacak öneri
Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Geçtiğimiz günlerde 2023'te cumhurbaşkanı olacağı yönündeki çıkışıyla adından söz ettiren Cem Uzan, Türkiye'nin bir numaralı gündem maddelerinden olan mülteci sorunuyla ilgili tartışma yaratacak bir öneride bulundu. Hakkındaki davalar nedeniyle Fransa'ya kaçan Uzan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kişi başına 1.000 dolar kapıdan çıkarken verilecek. Bir daha dönmemek üzere gönderilecek" dedi.
Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri hiç kuşkusuz ki mülteci sorunu... Konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede Haziran 2023'te Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacağım" çıkışıyla gündeme gelen Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan'dan geldi.
Hakkındaki davalar nedeniyle Fransa'ya kaçan Cem Uzan, konuyla ilgili resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sığınmacı sorununun satın alınması gerektiğini, para verilip geri dönmemek üzere gönderilmeleri gerektiğini savundu.
"PROBLEM SATIN ALINACAK"
Uzan'ın paylaşımı şöyle: "Mülteci probleminin NET çözümü: Kişi başına 1.000 dolar kapıdan çıkarken verilecek. Bir daha dönmemek üzere gönderilecek. Problem satın alınacak."