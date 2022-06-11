"2023'te cumhurbaşkanı olacağım" diyen Cem Uzan'dan mülteci sorunu için tartışılacak öneri - Haberler

Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri hiç kuşkusuz ki mülteci sorunu... Konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede Haziran 2023'te Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacağım" çıkışıyla gündeme gelen Genç Parti Kurucu Genel Başkanı Cem Uzan'dan geldi.

Hakkındaki davalar nedeniyle Fransa'ya kaçan Cem Uzan, konuyla ilgili resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sığınmacı sorununun satın alınması gerektiğini, para verilip geri dönmemek üzere gönderilmeleri gerektiğini savundu.

"PROBLEM SATIN ALINACAK"

Uzan'ın paylaşımı şöyle: "Mülteci probleminin NET çözümü: Kişi başına 1.000 dolar kapıdan çıkarken verilecek. Bir daha dönmemek üzere gönderilecek. Problem satın alınacak."