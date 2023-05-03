14 şirketin ortalaması alındı! "Anketlerin anketi"nde Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark 3 puandan fazla

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, anket firmaları da güncel sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. 14 araştırma şirketinin verilerinin ortalaması alınarak hazırlanan "Anketlerin Anketi"ne göre Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimin ilk turunda yüzde 47.64 oy alırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı ise 44.22 olarak görülüyor.

Türkiye Raporu tarafından 14 anket şirketinin ortalaması alınarak hazırlanan 'Anketlerin Anketi' sonuçları açıklandı.

MUHARREM İNCE YÜZDE 5.37 OY ALIYOR

Sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yüzde 47.64 oranında oy alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı ise 44.22 olarak görülüyor. Muharrem İnce yüzde 5.37, Sinan Oğan yüzde 2.78 oy alırken seçim ikinci tura kalıyor.

İKİNCİ TUR SENARYOSUNDA 7 FİRMA BAZ ALINDI

Seçimin ikinci tura kaldığı senaryoda ise yedi anket şirketinin verileri baz alındı. Buna göre Kılıçdaroğlu yüzde 52.03, Erdoğan yüzde 47.97 oranında oy alıyor.

İŞTE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNDEKİ SONUÇLAR

Milletvekilli seçiminde ise yedi araştırma şirketinin anketlerinin ortalaması alınarak elde edilen sonuçlar şöyle:

Cumhur İttifakı: Yüzde 42.8

Millet İttifakı: Yüzde 38.6

Emek ve Özgürlük İttifakı: Yüzde 11.9

Memleket Partisi: Yüzde 3

Diğer: Yüzde 3.7