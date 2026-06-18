Haberler

Özgür Özel dahil 12 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyası TBMM'de

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanlığı'na, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında toplam 14 dokunulmazlık fezlekesi sunuldu. Özel hakkında iki ayrı dosya yer alıyor.

TBMM Başkanlığına CHP Grup Başkanı Özgür Özel dahil 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

12 milletvekili hakkında 14 fezleke TBMM Başkanlığı'na sunuldu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Yeni Yol Ankara Milletvekili Mesut Doğan hakkında dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu. Özgür Özel hakkında 2 dosya bulunuyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD: İran limanlarına girip çıkan gemilere yönelik deniz ablukasını tamamen kaldırdık

ABD'den piyasalara rahat nefes aldıracak açıklama: Tamamen kaldırdık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu gece İstanbul'da! Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe yeni golcüsünü de açıkladı! Bu gece İstanbul'a geliyor
Rusya: Kiev'in saldırılarına karşı Ukrayna'daki askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz

Başkente saldırı, savaşı şiddetlendirdi! Misilleme için adres verdiler
Çorum'da kan donduran olay: Daha önce uzaklaştırma kararı aldırmak istedikleri kız anne babasını rehin aldı

19 yaşındaki kız kabusu yaşattı! Canlarını zor kurtardılar
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı

Tartışılacak görüntü! Cezaevi önünde kahraman gibi karşıladılar

Ahmet Çakar'dan Hakan Çalhanoğlu için olay iddia: Sevmiyorlar, uyuz oluyorlar

Milli yıldızımız için olay iddia: Onu sevmiyorlar, ona uyuz oluyorlar
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu
Dört yıl aradan sonra yine Dünya Kupası'nda ortaya çıktı! İşte son hali

Dört yıl sonra yeniden ortaya çıktı