Özgür Özel dahil 12 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyası TBMM'de
TBMM Başkanlığı'na, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında toplam 14 dokunulmazlık fezlekesi sunuldu. Özel hakkında iki ayrı dosya yer alıyor.
TBMM Başkanlığına CHP Grup Başkanı Özgür Özel dahil 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu.
12 milletvekili hakkında 14 fezleke TBMM Başkanlığı'na sunuldu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Yeni Yol Ankara Milletvekili Mesut Doğan hakkında dokunulmazlık dosyaları TBMM'ye sunuldu. Özgür Özel hakkında 2 dosya bulunuyor. - ANKARA