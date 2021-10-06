Son dakika haberi | Babacan Durak hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre Adana'nın Karaisalı İlçe Belediyesi'nin 2 dönem belediye başkanlığını yapan Babacan Durak(78), çoklu organ yetmezliğinden hastanede yaşama veda etti.
KARAİSALI, ADANA (İHA) - Adana'nın Karaisalı İlçe Belediyesi'nin 2 dönem belediye başkanlığını yapan Babacan Durak(78), çoklu organ yetmezliğinden hastanede yaşama veda etti.
1999-2004 ve 2009-2014 yılları arasında Karaisalı Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan işadamı Babacan Durak'ın cenazesi bugün saat 11.00'de Karaisalı Mezarlığında toprağa verilecek. - ADANA
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