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Son dakika haberi | Babacan Durak hayatını kaybetti

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Son dakika haberi | Babacan Durak hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Adana'nın Karaisalı İlçe Belediyesi'nin 2 dönem belediye başkanlığını yapan Babacan Durak(78), çoklu organ yetmezliğinden hastanede yaşama veda etti.

KARAİSALI, ADANA (İHA) - Adana'nın Karaisalı İlçe Belediyesi'nin 2 dönem belediye başkanlığını yapan Babacan Durak(78), çoklu organ yetmezliğinden hastanede yaşama veda etti.

1999-2004 ve 2009-2014 yılları arasında Karaisalı Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan işadamı Babacan Durak'ın cenazesi bugün saat 11.00'de Karaisalı Mezarlığında toprağa verilecek. - ADANA

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