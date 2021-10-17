Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, her gün bir yenisi paylaşılan seçim anketlerine patladı: Operasyon çabası var - Haberler
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, her gün bir yenisi paylaşılan seçim anketlerine patladı: Operasyon çabası var

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'ya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde yapılan anketleri değerlendiren Erdoğan, ''Ortaya atılan anketlerin ne amaçla yapıldığı ortada. Millete psikolojik operasyon çabası var'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola, Togo ve Nijerya'yı kapsayan Afrika turu başlıyor. Erdoğan 4 günlük ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Son günlerde gündemde sıkça yer alan seçim anketlerini değerlendiren Erdoğan, ''Özellikle son dönemde ortaya atılan anketlerin kimler tarafından ne amaçla yapıldığı ortadadır. Bu tür anketlerle manipülasyonlardan ciddi anlamda bıktık. Gerçekçi anketler, bunların manipülasyonlarını ayaklar altına alacak anketlerdir. Anketle millete psikolojik operasyon çabaları her zaman olmuştur. Ama biz bunlara alışığız'' dedi.

Erdoğan açıklamasının devamında ''Kamuoyu araştırma şirketlerine benim güvenimin kalmadığını daha öne de açıklamıştık. Son seçimlerde sonuçları bırakın bileni, yakın tahminde bulunan bile çıkmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bunu açıkça gördük. Çalıştıkları partinin beklentilerine göre sonuç çıkarıyorlar.

Eserleri yatırımları milletimiz görmüyor mu sanıyorsunuz? Sandık bu işlerin aynasıdır. Milletin gönlünde şaşmaz yer alan AK Parti inşallah Haziran'da da yola devam diyecektir. Ben Milletimizin bu balon anketlere gereken cevabı vereceğine inanıyorum.'' ifadelerine yer verdi.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, her gün bir yenisi paylaşılan seçim anketlerine patladı: Operasyon çabası var
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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