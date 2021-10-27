Seçim barajı kaç olacak?

Günümüzde seçim barajı yüzde 10. Ancak AK Parti ve MHP, seçim barajının yüzde 7 olması konusunda uzlaştı. Cumhurbaşkanı, seçim barajı konusunda Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmelere dikkat çekerek ''Devlet bey, benim yüzde 7 teklifimi kendileri de aynen kabul ettiler. Dolayısıyla bu yüzde 7 meselesi şu anda kanunda bu şekilde bizler de arkadaşlarımıza söyleyeceğiz bu şekilde hareket edeceğiz'' dedi.

SEÇİM BARAJI NEDİR?

Seçim barajı, seçimlerde kanunlarca belirlenmiş oy oranlarına göre, meclise girecek siyasi partilerin belirlenmesini sağlayan bir uygulamadır.

SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Normal şartlarda bir sonraki Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi, Türkiye cumhurbaşkanını belirlemek için en geç 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak seçimdir. 2023 Türkiye genel seçimleri ile aynı gün yapılacaktır.

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