Seçim anketi tartışmalarına Bakan Soylu da katıldı: CHP ile aramızda şu anda 15,5 puan var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Tokat İl Başkanlığı Danışma Meclisi toplantısında konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Soylu, "Dün 29 Ekim'di. Kemal Kılıçdaroğlu, bu millet bu Cumhuriyeti de bu özgürlüğü de bu bağımsızlığı da şanla şerefle kanla kazandı. Senin gibi kasetle kazanmadı" ifadelerini kullandı.

"2023'TE ŞAPKA DÜŞECEK, KELİNİZ GÖRÜNECEK"

Soylu, konuşmasında anket tartışmalarına da değindi. AK Parti'nin oylarının CHP oylarının 15.5 puan önünde olduğunu iddia eden Soylu, "Anketler şöyleymiş, böyleymiş. Kılıçdaroğlu, onun aveneleri. Aç tavuk kendini darı ambarında zannedermiş. Bu anket işini çocukluğumdan beri takip eden bir kardeşinizim. Burada söylüyorum. Her ay araştırmaları takip ederim. Onların kurmaca araştırmaları değil. Bu milletin gördüğü ama bizimde takip ettiklerimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi, ister çatla ister patla. Aramızda şu anda 15,5 puan var. 15.5 puan. Öyle yok öyleydi yok böyleydi. 2023 yılında şapka düşecek keliniz görünecek. Benim kelim hep açıktır. Ama sizinki görülecek. Hiç endişe etmeyin, hiç merak etmeyin" diye konuştu.

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