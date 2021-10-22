'Ombudsman Mardinlilerle Buluşuyor' toplantısı gerçekleştirildi

KDK uzmanları Avrupa Birliği ile Kamu Denetçiliği Kurumunun ortaklaşa yürüttüğü "İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolü" Projesi kapsamında düzenlenen ' Ombudsman Mardinlilerle Buluşuyor' toplantısında Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Vali Mahmut Demirtaş, Kamu Denetçileri Fatma Benli Yalçın, Arif Dülger, Sadettin Kalkan ve Celile Özlem Tunçak, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, kurum müdürleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

"İdareci ve vatandaş arasında barış köprüsü vazifesi görevi"

Kamu Denetçiliği Kurumunun idare ile vatandaş arasında bir barış köprüsü vazifesi gördüğünü dile getiren Başdenetçi Malkoç, "Yaşanan herhangi bir sıkıntıda veya uyuşmazlıkta başvuru yapılacak kurumlardan bir tanesi Kamu Denetçiliği Kurumudur. Türkiye'de özellikle son yıllarda Cumhurbaşkanımızın öncüllüğünde birçok hizmet alanı genişledi ve hizmetin kalitesi arttı. Sağlıktan ulaşıma, eğitimden çalışma hayatına kadar birçok konuda önemli mesafeler aldık. Belediye hizmetlerinde aynı şekilde gelişmeler var. Bu hizmetlerin verilmesinde, topluma sunulmasında idareci veyahut kamuda görevli olanların eksiği, noksanı ve kusuru olabilir. İşte bunların mahkemeye gidilmeden düzeltilmesine imkan sağlayan kurumlardan bir tanesi de Kamu Denetçiliği Kurumudur. Devletimiz milletimize kamu hizmetlerini olabildiğince imkan dahilinde sunuyor. Sosyal devletin bütün gerekenlerini yerine getirmeye çalışıyor. Kamu Denetçiliği Kurumu idareci ve vatandaşımız arasında bazen bir arabulucu bir hakem bazen de bir barış köprüsü vazifesi görüyor." dedi.

"Kolay ve ücretsiz başvuru ile hızlı karar"

Kuruma yapılan başvuruların ücretsiz bir şekilde gerçekleştiğinin altını çizen Başdenetçi Malkoç, "Mahkemelere giderken yasa gereği harç, pul ve bilirkişi gibi ücretler ödeniyor. Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurulduğunda ise herhangi bir ücret ödenmiyor. Müracaatlar bilirkişiye de gitse bunun da ücretini kurum ödüyor. Keşif ücreti dahil ödemesi sağlanıyor. 6328 sayılı kanunda açıkça yazılır; Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurulduğu andan itibaren en geç 6 ay içerisinde karar verilir" diye konuştu.

Kamu Denetçiliği Kurumunun bir hak arama kurumu olduğunu vurgulayan Başdenetçi Malkoç, 2010 yılında hak ve özgürlüklerin genişletilmesi amacıyla Anayasa değişikliğinde önemli iki adım atıldığını bunlardan bir tanesinin Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının tanınması diğerinin ise Kamu Denetçiliği Kurumunun kurulması kararı olduğunu anımsattı.

Kamu Denetçiliği Kurumunun önemli hizmetler yerine getirmekte olduğunu bildiren Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, idarenin hizmet kalitesinin yükseltilmesi, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesi, insan haklarının gelişmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması noktalarında Kamu Denetçiliği Kurumunun önemli hizmetleri yerine getirdiğini söyledi. Vali Demirtaş, "Bununla birlikte vatandaşlarımızın hak arama kültürünün yaygınlaşmasına, yönetimin şeffaf ve hesap verebilir olmasına ve insan odaklı bir idarenin oluşmasına da katkı sağlamaktadır. Bu bakımdan kamu denetçileri hakkaniyet, iyi yönetim ilkelerinin yerleştirilmesi ve halka karşı sorumluluk anlayışı temelinde, halkın avukatlığını yapmakta, vatandaşların idare ile sorunlarını dostane bir şekilde çözmekte ve aldığı kararlarla idareye de yol göstermektedir" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 'Serbest Kürsü' uygulamasında muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri görüş, öneri, düşünce, şikayetlerini ve beklentilerini dile getirdi.

Toplantı katılımcıların çeşitli konularda görüşlerinin aktarmasından ardından Başdenetçi Malkoç ve Kamu Denetçilerinin, soruları yanıtlaması ve çekilen fotoğraf ile son buldu. - MARDİN