İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin kendisi hakkında sözlerine yanıt: Beni ne kadar seviyormuş
Yaptığı ziyaretlerden dolayı kendisini eleştiren MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Söylediklerinden şimdi haberim oldu. Beni ne kadar seviyormuş Bahçeli. Sürekli benim yaptıklarımı takip ediyor demek ki" ifadelerini kullandı.
NKolay İstanbul Maratonu'nun basın toplantısında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.
"BU ŞAHSIN GEZMEDİĞİ YER KALMAMIŞTIR"
Bahçeli, bugünkü parti grubunda yaptığı konuşmada İmamoğlu için "Boş zamanlarda belediye binasına uğrayan bu şahsın gezmediği yer kalmamıştır. Gözümüzden kaçtığı sanılmasın, sipariş bir senaryo devrededir. Görev sahası İstanbul'la sınırlı olan bu belediye başkanının il il, ilçe ilçe gezmesinin amacı nedir, varmak istediği yer neresidir? Birbirine güvenmeyen bir ittifaka bu millet hiç güvenir mi?" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU: BENİ NE KADAR SEVİYORMUŞ BAHÇELİ
İmamoğlu da Bahçeli'nin eleştirilerine "Söylediklerinden şimdi haberim oldu. Beni ne kadar seviyormuş Bahçeli. Sürekli benim yaptıklarımı takip ediyor demek ki" sözleriyle karşılık verdi.
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