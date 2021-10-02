Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Bugün binlerce Avrupa Birliği uzmanımız var' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: "Bugün binlerce Avrupa Birliği uzmanımız var"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı:

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, "Avrupa üyeliği konusunda uzman sayımız çok sınırlıydı, bugün binlerce Avrupa Birliği uzmanımız var" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, "Avrupa üyeliği konusunda uzman sayımız çok sınırlıydı, bugün binlerce Avrupa Birliği uzmanımız var" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği Jean Monnet bursiyerleri mezunlar programına katıldı. Programda konuşan Kaymakcı, Jean Monnet burs programının 30 yıldır uygulandığını ve bugün itibariyle 2 bin 500 den fazla Jean Monnet'li yetişmiş kişinin olduğunu belirtti.

"JEAN MONNET PROGRAMINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Jean Monnet burs programı 30 yıldır uygulanan bir program olduğunu söyleyen Kaymakcı, şöyle devam etti:

"Bugün itibariyle 2 bin 500 den fazla Jean Monnet'li yetişmiş insanımız var. 1959'da biz Avrupa Ekonomik Toplumu'na başvurduğumuz zaman Avrupa üyeliği konusunda uzman sayımız çok sınırlıydı. Ama bugün binlerce Avrupa Birliği uzmanımız var. Bir çok kamu kuruluşumuzda, özel sektörde, akademide Avrupa birliğinin değişik alanları ve konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınabiliyor. Jean Monnet'lilerimizi biz aynı zamanda Türkiye'nin elçileri olarak görüyoruz. Bugün 2 bin 500 civarında insanımız diğer Avrupa ülkelerinde bir iki yıl süreyle ortalama eğitim aldılar araştırma yaptılar ve o ülkelerde Türkiye'yle ilgili de tanıtım iletişim konusunda son derece yararlı oldular. Bugün Türkiye'ye döndükleri ve görev yaptıkları kuruluşlarda uzmanlaştıkları konularda ayrıntılı çalışmalar yapabiliyorlar. Dolayısıyla Jean Monnet, Avrupa Birliği'nin babası, biz Türkiye'de yetiştirdiğimiz Jean Monnet'lileri de geleceğin Avrupa'sını inşa edecek geleceğin daha sağlıklı, daha güçlü, daha adil, daha kucaklayıcı Avrupa'sını inşa edecek gençleri yöneticiler olarak görüyoruz. Avrupa Birliği başkanlığı olarak da Jean Monnet programını desteklemeye devam edeceğiz."

(Engin Yağcı - Yunus Özkan/İHA)

Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Bugün binlerce Avrupa Birliği uzmanımız var

Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Bugün binlerce Avrupa Birliği uzmanımız var

Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Bugün binlerce Avrupa Birliği uzmanımız var

Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: Bugün binlerce Avrupa Birliği uzmanımız var

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri! Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi

Son dakika haberleri! Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirildi

 Devletten destek aldı, Türkiye'nin ilk milli ve yerli interaktif online öğrenme platformunu kurdu

Devletten destek aldı, Türkiye'nin ilk milli ve yerli interaktif online öğrenme platformunu kurdu

 Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti

Türkiye genelinde uygulanan Kovid-19 aşısı 110 milyon dozu geçti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Düm Tek Tek Şafak Sezer Gülşen
Spor Gökhan Töre Aykut Kocaman Hikmet Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Meral Akşener Tahir Büyükakın Mehmet Nuri Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı: 'Bugün binlerce Avrupa Birliği uzmanımız var' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 18:51:09. #1.12#