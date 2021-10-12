DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin il başkanları toplantısında konuştu Açıklaması

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, yapılacak ilk genel seçimin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geleceği için de belirleyici olacağını belirterek, "Önümüzdeki seçim, bir bakıma güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin ön seçimi, onayı anlamına gelecek." dedi.

Babacan, partisinin Bilkent Otel'de düzenlenen 6. İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Güçlendirilmiş parlamenter sistem için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Babacan, seçimlerden önce iyi hazırlık yapılıp, geniş bir mutabakat sağlanması halinde, güçlendirilmiş parlamenter sistem için gereken anayasa değişikliğinin, seçimlerden sonraki ilk 6 ay içinde hızlıca tamamlanabileceğine inandıklarını dile getirdi.

Yapılacak ilk genel seçimin, Cumhurbaşkanlığı sisteminin geleceği için de belirleyici olacağını söyleyen Babacan, "Önümüzdeki seçim, bir bakıma güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin ön seçimi, onayı anlamına gelecek." diye konuştu.

KHK ile yapılan ihraç işlemlerinin "ucube" bir yöntem olduğunu savunan Babacan, "Binlerce aileyi mağdur edenlerin önünü kapatacağız." görüşünü paylaştı.

Babacan, Türkiye'de "siyasal şiddet" ortamının bulunduğunu ileri sürerek, "Hiç kimse, bu ülkenin sorunlarının çözümünü, kaba kuvvette falan aramasın. Türkiye, tüm sorunlarını konuşarak çözme kapasitesine sahip bir ülkedir." ifadesini kullandı.

Ali Babacan, "siyasette rövanşist hislere yer vermeyeceklerini" vurgulayarak, "Bir yanlışın başka bir yanlışla düzeltilmeyeceğini biliyoruz. Bu nedenle, bir devri sabık üretilmesine de karşı olduğumuzu açık açık belirtmek istiyorum." sözlerini sarf etti.