Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile Afrika kıtasındaki mücadeleye değinerek, "Dost ülkelerin FETÖ belasından temizlenmesini istiyoruz" dedi. - Haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile Afrika kıtasındaki mücadeleye değinerek, "Dost ülkelerin FETÖ belasından temizlenmesini istiyoruz" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile Afrika kıtasındaki mücadeleye değinerek,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile Afrika kıtasındaki mücadeleye değinerek, "Dost ülkelerin FETÖ belasından temizlenmesini istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile Afrika kıtasındaki mücadeleye değinerek, "Dost ülkelerin FETÖ belasından temizlenmesini istiyoruz" dedi. - LOME

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