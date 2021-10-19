Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile Afrika kıtasındaki mücadeleye değinerek, "Dost ülkelerin FETÖ belasından temizlenmesini istiyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile Afrika kıtasındaki mücadeleye değinerek, "Dost ülkelerin FETÖ belasından temizlenmesini istiyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile Afrika kıtasındaki mücadeleye değinerek, "Dost ülkelerin FETÖ belasından temizlenmesini istiyoruz" dedi. - LOME
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