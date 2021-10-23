Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş için dikkat çeken yorum: Selo'yu çıkaramayacaksınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Eskişehir'deydi. AK Parti İl Danışma Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı daha sonra Eskişehir Millet Bahçesi Toplu Açılış Programı'na katıldı. Burada da bir konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı, hapiste bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Demirtaş hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"DEMİRTAŞ'I ÇIKARAMAYACAKSINIZ"

Muhalefetin Demirtaş'ı hapisten çıkarma hesabı yaptığını belirten Cumhurbaşkanı, "Şimdi Demirtaş'ı çıkarmanın hesabını yapıyorlar. Yargı ne derse o çıkaramayacaksınız. Eşi, masum çocuklarımla evde oturuyorum diyor. Senin çocukların masumane de, öldürülmüş olan günahsız vatandaşlarımızın çocukları ne?" dedi.

"SOROS'UN TÜRKİYE ŞUBESİ"

Osman Kavala'yla ilgili gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı, şunları söyledi:

"Öbür tarafta yatıyorlar kalkıyorlar, Kavala Kavala. Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 tane büyükelçi onun için Bakanlığa geliyor. Bu ne terbiyesizliktir. Burası Türkiye Cumhuriyeti, kabile devleti değil. Bakanlığımıza talimatı verdim, bu büyükelçiler istenmeyen adam ilan edilecek. "

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