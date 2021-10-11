Başkan Tanır: 'Bulgaristan genel seçimleri için elimizden gelen desteği sağlayacağız' - Haberler
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Başkan Tanır: "Bulgaristan genel seçimleri için elimizden gelen desteği sağlayacağız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Tanır:

Bulgaristan'da 14 kasımda yapılacak olan genel seçim öncesinde, Hak ve Özgürlükler Partisi temsilcileri, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ile bir araya geldi.

KESTEL, BURSA (İHA) - Bulgaristan'da 14 kasımda yapılacak olan genel seçim öncesinde, Hak ve Özgürlükler Partisi temsilcileri, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ile bir araya geldi. Başkan Tanır, Kestel'de oy kullanacak olan çifte vatandaşlara, Kestel Belediyesi olarak destek olacaklarını söyledi.

Bulgaristan'da 14 Kasım Pazar günü gerçekleşecek erken genel seçim öncesi, Hak ve Özgürlükler Partisi temsilcileri, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, Kırcaali Milletvekili Bayram Bayram, Mestanlı Belediye Başkanı İlknur Kazım, Mestanlı Belediye Meclis Başkanı Ersin Ömer, Koşukavalılar Derneği Başkanı Yılmaz Mutlu, Mestanlı Derneği Başkanı Hasan Öztürk, Balgöç Genel Başkanı Veli Öztürk, BRTK Başkanı Sabri Mutlu, Kestel Belediyesi Meclis Üyeleri ve Başkan Yardımcıları katılım sağladı. Bursa'nın göçmen nüfusunun yoğun olduğu illerin başında geldiğini söyleyen Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "14 Kasım tarihinde Bulgaristan'da yapılacak olan genel seçimler, Bursa'da yaşayan soydaşlarımız için de önemli. Bu nedenle bizler için de önemli. Bu seçimlerin Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi için önemini de biliyoruz. Kestel ilçemizde de açılacak olan sandık sayısı oldukça fazla. Kestel Belediyesi olarak, seçimlerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için elimizden gelen desteği sağlayacağız. Sandıktan demokrasinin çıkacağına inanıyoruz. Seçimin birlik ve beraberlik içerisinde geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Başkan Tanır: Bulgaristan genel seçimleri için elimizden gelen desteği sağlayacağız

Başkan Tanır: Bulgaristan genel seçimleri için elimizden gelen desteği sağlayacağız

Başkan Tanır: Bulgaristan genel seçimleri için elimizden gelen desteği sağlayacağız

Başkan Tanır: Bulgaristan genel seçimleri için elimizden gelen desteği sağlayacağız

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