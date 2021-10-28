AK Parti'li Çelik: Kadına dönük şiddetle daha yoğun mücadele etmeliyiz - Haberler
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AK Parti'li Çelik: Kadına dönük şiddetle daha yoğun mücadele etmeliyiz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti'li Çelik: Kadına dönük şiddetle daha yoğun mücadele etmeliyiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kadına dönük şiddetle mücadele her alanda daha güçlü sürmelidir.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kadına dönük şiddetle mücadele her alanda daha güçlü sürmelidir. Daha yoğun mücadele etmeliyiz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Furkan Zıbıncı (25) tarafından bıçakla boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'e (25) Allah'tan rahmet diledi. Kadına şiddetin insanlığın inkarı olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti: "Her kadın cinayetiyle insanlık yok oluyor. Şebnem Şirin'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Kaybettiğimiz her can, canımızı yakıyor. Kadınların maruz kaldığı şiddet ise tüm canları kahrediyor. Kadına dönük şiddetle mücadele her alanda daha güçlü sürmelidir. Daha yoğun mücadele etmeliyiz. Bu tek boyutlu değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadelesidir. Kadına dönük şiddeti özendiren ve teşvik eden her sözü mahkum etmeliyiz. Canileri besleyen kültürel ve zihinsel her yaklaşımla mücadele topyekun olmalıdır. Bu mücadele bir politik ve toplumsal tartışma alanı değil, şiddete karşı dayanışma olmalıdır. Yargılama sürecini yakından takip edeceğiz. Kaybettiğimiz tüm canlara ve Şebnem Şirin'e rahmet diliyoruz."


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Kadına dönük şiddeti özendiren ve teşvik eden her sözü mahkum etmeliyiz.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kadına dönük şiddeti özendiren ve teşvik eden her sözü mahkum etmeliyiz.

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