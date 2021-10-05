Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli'nin 'Bölücü kebapçılar' ifadesine tepki gösterdi - Haberler
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Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli'nin "Bölücü kebapçılar" ifadesine tepki gösterdi

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Politika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "bölücü kebapçılar" ifadesiyle ilgili bir paylaşım yaparak "Bu ülkede kebapçıları bölücü ilan eden bir Genel Başkan var. Hatta bu Genel Başkan kebapçılar diyarından. Yarın sıra kimde diye simitçiler ve oto galericiler tedirgin" dedi.

Meclis'in açılmasının ardından partisinin ilk grup toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Vatandaşlarımızın günlük iaşe çabasını istismar edip pireyi deve yapanlara da terörün acıklı maliyetini hatırlatmak görevimizdir. Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır" açıklamalarını yapmıştı. Bahçeli'nin "bölücü kebapçılar" ifadesi gündeme oturdu.

"SIRA KİMDE DİYE SİMİTÇİLER VE OTO GALERİCİLER TEDİRGİN"

Devlet Bahçeli'nin bu sözleri kim için söylediği tartışma konusu olurken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "bölücü kebapçılar" ifadesi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Bahçeli'nin kebapçılara "bölücü" demesini eleştiren göstermesini eleştiren Davutoğlu, "Bu ülkede kebapçıları bölücü ilan eden bir Genel Başkan var. Hatta bu Genel Başkan kebapçılar diyarından. Yarın sıra kimde diye simitçiler ve oto galericiler tedirgin" dedi.

Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli'nin
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Emre İliksiz
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