Polisten kaçarken kaza yapan alkollü sürücüye 18 bin 875 lira ceza

14.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:15

BURDUR'da polisten kaçarken kaza yapan ve 3'üncü kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyeti iptal edildi. Sürücüye ayrıca 18 bin 875 lira para cezası uygulandı.

Milli Egemenlik Caddesi'nde dün uygulama yapan trafik ekipleri, aşırı hızlı olan otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü aracını polislerin üzerine sürüp, kaçtı.

Kısa süreli kovalamaca sonunda ise S.K. (52) olduğu ortaya çıkan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip, otomobili Şirinevler Mahallesi'ndeki bir evin duvarına çarptı. Araçtan inip yaya olarak kaçmak isteyen S.K., kıskıvrak yakalandı. Yapılan kontrolde sürücünün 2.39 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobilinin sigortası ile muayenesi olmadığı da saptanan S.K.'nin sürücü belgesi, 3'ncü kez alkollü araç kullanırken yakalanmasından dolayı iptal edildi.

Sürücüye ayrıca 18 bin 875 lira para cezası uygulandı. Otobili otoparka çekilen S.K. hakkında 'görevli memura direnme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA