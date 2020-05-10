Polislerimiz sokağa çıkma kısıtlamasındaki titiz çalışmalarıyla büyük alkış aldı
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Polislerimiz sokağa çıkma kısıtlamasındaki titiz çalışmalarıyla büyük alkış aldı

Polislerimiz sokağa çıkma kısıtlamasındaki titiz çalışmalarıyla büyük alkış aldı
10.05.2020 16:19 | Son Güncelleme: 10.05.2020 16:47

Koronavirüs salgını sebebiyle 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında emniyet güçleri denetimlerini sürdürüyor. Gece gündüz demeden titizlikle hizmet veren ekipler, kurallara uymayanlara adli ve idari işlem uyguluyor. Ekiplerin bu özverili çalışması, vatandaştan büyük alkış alıyor.

Koronavirüs salgını ülkemizde etkisini azalarak göstermeye devam ederken 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Emniyet güçleri de kısıtlama döneminde sokaklardaki denetimlerine büyük bir titizlikle sürdürüyor. Sokağa çıkma yasağını delenlere cezai işlem uygulanırken işi gereği sokağa çıkmak zorunda olan vatandaşların ise gerekli belgeleri incelenerek maske kullanıp kullanmadıkları kontrol ediliyor.

İZİN BELGELERİ KONTROL EDİLİYOR

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, polisler araçlar üzerinde denetimlerini gün boyu sürdürüyor. Ekipler durdurdukları araçlarda bulunanların izin belgelerine ve kısıtlaması olup olmadığını kontrol ediyor. 112'yi arayarak hastalık veya başka bir mazeretlerinden dolayı izin alanları da teyit edip daha sonra yollarına devam etmelerini sağlıyor.

Polislerimiz sokağa çıkma kısıtlamasındaki titiz çalışmalarıyla büyük alkış aldı

YASAĞI DELENLERE CEZAİ İŞLEM UYGULANIYOR

İzin belgesi olmadığı halde dışarı çıkarak yasağı delen vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor. Vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet suçundan 3 bin 150 lira para cezası kesiliyor. Öte yandan sokağa çıkma yasağından görevleri sebebiyle muaf tutulan basın mensupları ve sağlık çalışanları ise kartlarını göstererek yollarına devam edebiliyor. Kartları detaylı inceleyen ekipler çalışanların görevlerinin başına gitmelerini sağlıyor.

65 YAŞ ÜSTÜ DENETLENDİ

Salgın sebebiyle yaklaşık 2 aydır sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, haftada bir gün, saat 11.00 ile 15.00 arası 4 saat boyunca sokağa çıkabilmelerine karar verildi. Bugün ülkenin dört bir yanında 65 yaş üstü vatandaşlar 4 saatliğine sokaklara akın ederken; polis ekipleri yaşlı vatandaşların dört saat boyunca güvenliğini sağlayarak gerekli denetimleri yaptı.

Polislerimiz sokağa çıkma kısıtlamasındaki titiz çalışmalarıyla büyük alkış aldı

VATANDAŞLARDAN ALKIŞ TOPLADI

Polis ekipleri, koronavirüs salgını döneminde büyük çaba gösterdi. Gecesini gündüzüne katan ekiplerin bu özverili çalışması sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Polislerimiz sokağa çıkma kısıtlamasındaki titiz çalışmalarıyla büyük alkış aldı

Güncel Manşet

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