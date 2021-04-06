Polisin kısıtlama kurallarını ihlal eden genç adama verdiği ceza ölümle noktalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polisin kısıtlama kurallarını ihlal eden genç adama verdiği ceza ölümle noktalandı

Haberler.com - Haberler | Dünya

Filipinler'de sokağa çıkma kısıtlamasında markete giderken yakalanan 28 yaşındaki genç adam, polisler tarafından şehir merkezine götürüldü. Ceza olarak 300 şınav çeken ve kalp hastası olduğu öğrenilen adam, eve döndüğünde bir anda yere yığılarak yaşamını yitirdi.

Trias şehrinde 28 yaşındaki bir çocuk babası Darren Penaredondo, sokağa çıkma yasağının uygulandığı akşam saat altı sıralarında su almak için markete giderken, polis tarafından yakalandı. Polis, kendisi gibi yakalanan şahısları şehir merkezine götürdü.

300 ŞINAV ÇEKMEK ZORUNDA KALDI

Şehir merkezinde şahıslara ceza olsun diye 100'er adet şınav çektirildi. 100 şınavı çekemeyen kişilere ise 200 şınav çektirildi. 200 şınavı da çekmeyi beceremeyen Penaredondo'ya polis zorla 300 şınav çektirdi.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Kalp hastası olan talihsiz adam evine geri döndüğünde yaşamının kaybetti. Penaredondo'nun karısı kocasının geç saatlerde eve geldiğini ve başından geçenleri anlattıktan sonra fenalaştığını, aniden yere yığıldığını ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını söyledi.

Polisin kısıtlama kurallarını ihlal eden genç adama verdiği ceza ölümle noktalandı
Ramazanda tam kapanma olacak mı? Ramazanda yasaklar var mı?
Ramazanda tam kapanma olacak mı? Ramazanda yasaklar var mı?
Aşı orucu bozar mı? Oruçluyken aşı olunur mu? Diyanet açıklaması: Oruçluyken koronavirüs aşısı yapılır mı?
Aşı orucu bozar mı? Oruçluyken aşı olunur mu? Diyanet açıklaması: Oruçluyken koronavirüs aşısı yapılır mı?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç Semiramis Pekkan
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Polisin kısıtlama kurallarını ihlal eden genç adama verdiği ceza ölümle noktalandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 17:08:58. #1.14#
title