Polisin durdurduğu araçtan, çalınan gebe inek çıktı (2)
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Polisin durdurduğu araçtan, çalınan gebe inek çıktı (2)

Polisin durdurduğu araçtan, çalınan gebe inek çıktı (2)
Demirören Haber Ajansı / Soner Gülezer - Haberler | Güncel

1 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeşil alanda otlayan ineği çalan A.U., Y.U. ve G.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeşil alanda otlayan ineği çalan A.U., Y.U. ve G.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.U. tutuklanırken, Y.U. ve G.U.'ya ise ev hapsi verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Gülezer

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