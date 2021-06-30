Polisin durdurduğu araçtan, çalınan gebe inek çıktı (2)
1 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeşil alanda otlayan ineği çalan A.U., Y.U. ve G.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeşil alanda otlayan ineği çalan A.U., Y.U. ve G.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.U. tutuklanırken, Y.U. ve G.U.'ya ise ev hapsi verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Gülezer