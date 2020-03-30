Polisi yaralayan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi Polisi yaralayan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi Adana'da ihbar üzerine bir eve giden ekibe bıçakla saldıran ve bir polisi yüzünden yaralayan zanlı polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi Adana'da ihbar üzerine bir eve giden ekibe bıçakla saldıran ve bir polisi...

Polisi yaralayan şahıs vurularak etkisiz hale getirildi

Adana'da ihbar üzerine bir eve giden ekibe bıçakla saldıran ve bir polisi yüzünden yaralayan zanlı polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi

ADANA - Adana'da ihbar üzerine bir eve giden ekibe bıçakla saldıran ve bir polisi yüzünden bıçaklayan zanlı polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 155 polis imdat hattına 17112 Sokakta bir evde kavga olduğu ihbarı geldi. İhbar üzerine haber merkezi ekipleri eve yönlendirdi. Eve giden polislerden Ali Göçer kapıyı çaldı. Kapıyı açan Mehmet Eren adlı zanlı elindeki bıçakla polisi yüzünden bıçakladı. Bunun üzerine polis memuru Ali Göçer ve Abdulkadir Öcal, zanlının bacaklarına ateş ederek etkisiz hale getirdi. Yaralanan Ali Göçer ise arkadaşları tarafından Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü. Polisi memuru Göçer'in hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken bacaklarından vurulan zanlı için polis ambulans istendi. Olay yerine gelen ambulans ile zanlı Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada olay yerine aralarında özel harekatın da olduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Sokağın giriş çıkışı kapatıldı.

Zanlının şizofren hastası olduğu daha öncede evine gelen polislere saldırdığı ve yaraladığı ileri sürüldü.

Kaynak: İHA