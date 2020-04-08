Polis, sokak hayvanlarına mama bıraktı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Polis, sokak hayvanlarına mama bıraktı - Haber
Erenler, Kültür Sanat

Polis, sokak hayvanlarına mama bıraktı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla evlerine dönen üniversite öğrencilerinin bulunduğu Erenler Mahallesi'nde yiyecek bulma sıkıntısı çeken sokak hayvanları için mama bırakıldı.

08.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:32
Polis, sokak hayvanlarına mama bıraktı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla evlerine dönen üniversite öğrencilerinin bulunduğu Erenler Mahallesi'nde yiyecek bulma sıkıntısı çeken sokak hayvanları için mama bırakıldı.

Alınan tedbirler kapsamında yaklaşık 30 bin üniversite öğrencisinin yaşadığı Erenler Mahallesi de, üniversitelerin örgün eğitimlerinin sonlandırılması ile sessizliği büründü.

Gerek öğrencilerin olmaması, gerekse kafe ve lokantaların kapanması ile sokak hayvanları da yiyecek bulma sıkıntısı yaşamaya başladı.

Polis yaşanan sıkıntılı günlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen vatandaşların yardımına koşarken, sokak hayvanlarının da imdadına yetişti.

Harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta Erenler Mahallesi olmak üzere kentin farklı bölgelerine, sokak hayvanları için yem bıraktı.

Polislerin bıraktığı mamaları gören çok sayıda sokak köpeğinin, hemen polislerin yanına gelerek sevgi gösterisinde bulunması güzel görüntüler oluşturdu.

Polis ekipleri, sokak hayvanlarının da bu süreçte zor günler geçirdiğini belirterek, onların da yanlarında olmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Polis, sokak hayvanlarına mama bıraktı

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Polis, sokak hayvanlarına mama bıraktı
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi Haber
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz Haber
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı Haber
Korkunç iddia: Harvard'lı Profesör koronavirüsü laboratuvarda üretip Çin'e sattı
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatan Kıvanç'a teşhis konuldu Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatan Kıvanç'a teşhis konuldu
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık 'yüksek ateş' değil Haber
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Artık "yüksek ateş" değil
3 arkadaşını 'Eşimle ilişkiye girdiler' diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı Haber
3 arkadaşını "Eşimle ilişkiye girdiler" diye öldürdü, gerçek çok başka çıktı
Dr. Mehmet Öz'ün 'Karantinada ilişkiye girin' önerisi İrem Derici'ye soruldu
Dr. Mehmet Öz'ün "Karantinada ilişkiye girin" önerisi İrem Derici'ye soruldu
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
Polis, kendine hakaret eden yarbay hakkında suç duyurusunda bulundu
Başörtülü fizyetrapist, egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştırdı
Başörtülü fizyetrapist, egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştırdı
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Son Dakika: Marketlerde ve eczanelerde parayla maske satılmayacak
Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek
Son dakika: Çevre Bakanlığı: Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları, en az 72 saat bekletildikten sonra...
Son dakika: Koronavirüsle mücadele sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara mektup gönderdi
Son dakika: Koronavirüsle mücadele sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara mektup gönderdi
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı
Şota Arveladze: Koronavirüs nedeniyle, 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa şaşırmayın
Şota Arveladze: Koronavirüs nedeniyle, 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa şaşırmayın
Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı
Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Jose Mourinho, dışarı çıkmama yasağını hiçe sayarak 4 futbolcusuna parkta idman yaptırdı
Jose Mourinho, dışarı çıkmama yasağını hiçe sayarak 4 futbolcusuna parkta idman yaptırdı
'Evde hırsız var' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
''Evde hırsız var'' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüste son durum: Dünya genelinde ölü sayısı 80 bini, vaka sayısı ise 1 milyon 400 bini aştı
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk
Bakan Koca: Koronavirüsle mücadelede Toplum Bilimleri Kurulu'nu oluşturduk
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 76 artarak 725'e yükseldi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi
IFAB, elle oynama kuralını değiştirdi
'Gencim, kronik rahatsızlığım yok' demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
"Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında
Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi
Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü suçladı: Yanlış tavsiyelerde bulundular
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Boris Johnson Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Fahrettin Altun
Magazin Dilan Çıtak Levent Yamanel Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Bülent Uygun Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mart Polis Patlama Antalya
Şu an buradasınız: Polis, sokak hayvanlarına mama bıraktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 14:58:28. #1.15#
title