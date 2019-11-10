Polis memurunun üzerine atlayan kedi sosyal medyada yoğun ilgi gördü

10.11.2019 20:00 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:27

ABD'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan polis memurunun üzerine atlayan sokak kedisi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

"POLİSE SALDIRI" DİYEREK İZLEYENLERİ GÜLDÜRDÜ

Olay, ABD'nin Washington eyaletindeki Spokane kentinde meydana geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan polis memurunun üzerine sokak kedisi atladı. Kedinin üzerine tırmanarak omzuna çıkmasıyla şaşıran polis memuru, "Merhaba kedi" dedi. Daha sonra, "Seni yavaşça yere bırakacağım" dedi ve hafifçe eğilerek kedinin yere atlamasını sağladı. Bu sırada kameraman ve muhabirin güldüğü, kediyi yavaşça yere bırakan polisin meslektaşı, "Polise saldırı" diyerek izleyenleri güldürdü.

20 BİN KEZ BEĞENİLDİ

Söz konusu görüntüler sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Sosyal medyada paylaşılan söz konusu görüntülere yüzlerce yorum gelirken 20 bin kez beğenildi.

Kaynak: DHA