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Polis lösemili çocukları unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Polis lösemili çocukları unutmadı

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri lösemili çocukları ziyaret ederek onlara hediye verdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri lösemili çocukları ziyaret ederek onlara hediye verdi.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla hastanelerde tedavi görmekte olan lösemili çocukların ziyaret edilerek onlara hediye verilmesini ve morallerinin yüksek tutulması talimatını verdi. Bu talimat üzerine Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçip hem özel hem de devlet hastanelerindeki lösemili çocukları ziyaret etti. Çocukların hepsiyle yakından ilgilenen polisler onlara hediye verdi. Kız çocukları bebek, erkek çocukları ise polis aracı hediyesi aldığı için çok mutlu oldu. Bazı çocuklar büyüyünce polis olacağını söyledi. Aileler ise polislerin kendilerini düşünmesinden dolayı çok memnun olduklarını dile getirdi. - ADANA

Polis lösemili çocukları unutmadı

Polis lösemili çocukları unutmadı

Polis lösemili çocukları unutmadı

Polis lösemili çocukları unutmadı

Polis lösemili çocukları unutmadı

Polis lösemili çocukları unutmadı

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