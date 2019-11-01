Polis eşleri öğrenciler için börek açıp, pasta pişirdi

01.11.2019 16:44

KAHRAMANMARAŞ'ta polis eşleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek için kendi elleriyle yaptıkları börek ve pastaları düzenledikleri kermeste sattı. Kermese halk da yoğun ilgi gösterdi.

Polis Eşleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi'nce Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen kermesin açılışını Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın eşi Ruhan Özkan, Polis Eşleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı ve Emniyet Müdürü Doğan İnci ile eşi Nahide İnci, polis eşleriyle birlikte kurdele keserek yaptı. Açılışın ardından davetliler standı gezerken, halk da kermese yoğun ilgi gösterdi.

Stantları Nahide İnci ile birlikte gezen Ruhan Özkan, kermese katkılarından dolayı polis eşlerine teşekkür etti. Özkan, "Bugün burada, Polis Eşleri Yardımlaşma Derneği'nin kermesi için bir arada bulunuyoruz. Buradan sağlanan gelir ile ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimize burs verilecek. Kermese destek vermek amacı ile buradayız. Başta İl Emniyet Müdürümüz Doğan İnci beyefendi ve değerli eşi olmak üzere bu kermese emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.NAHİDE İNCİ: 70 ÖĞRENCİYE BURS VERİYORUZNahide İnci ise bu yıl ilk defa üniversiteye giden ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek için kermes düzenlediklerini belirterek şöyle konuştu: "Polis Eşleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi olarak 70 öğrencimize burs veriyoruz. Kermesimizde çok güzel ve değişik ürünlerimiz var hepsi arkadaşlarımızın el emeğidir. Bütün Kahramanmaraş halkını yapmış olduğumuz bu gıda kermesine bekliyoruz. Bizlere destek olmalarını istiyoruz. Başta Sayın Valimiz Vahdettin Özkan Bey'in eşi Ruhan Özkan hanımefendi olmak üzere, Başsavcımız İlker Yazıcı beyefendinin eşi ve Vali Yardımcımız Bayram Öz beyefendinin eşine çok teşekkür ediyorum. Bizleri bu güzel günde yalnız bırakmayan herkese ayrıca teşekküre ediyorum. Buradan herkese, 'Çıkın çıkın gelin' demek istiyorum."DOĞAN İNCİ: TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ OLMASI İÇİN OKUMAMIZ VE OKUTMAMIZ LAZIMAçılışa katılan İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ise kermes için polis eşlerinin bir hafta süren hummalı çalışması sonrası ortaya çıktığını söyledi. Emeğe geçenlere teşekkür eden İnci, "Kahramanmaraş halkının yapacağı bağışlarla bu çocukların bursları karşılanacaktır. 'Eğitim, eğitim ve eğitim' diyoruz başka da bir şey demiyoruz. Türkiye'nin güçlü olması, ileriye gitmesi ve muhasır seviyelere ulaşması için okumamız ve okutmamız lazım. Kalitemizi yükseltip çocuklarımızı mutlak suretle okutmamız lazım. Biz de hem eşlerimiz vasıtası ile hem de kendimiz Kahramanmaraş halkıyla birlik beraberliğimizi göstermek için yaptığımız bir sosyal projedir" diye konuştu.

Öt yandan kermeste çocuklar da unutulmadı. Polisler, meydandaki çocuklara balon ve çeşitli hediyeler dağıtarak onların yüzünü güldürürken, bazı çocuklar ise polis memurları ile birlikte motosikletlerine bindi.

Kaynak: DHA