Polis eşi, ilaç içerek intihar etti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen 40 yaşındaki kadın, çok sayıda ilaç içerek yaşamına son verdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesi Atça Mahallesi Sönmez Yapı Kooperatifi Sitesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Hatice K, iddiaya göre, gece yarısı odasından çıkıp salona geçti. Hatice K, burada bir kutu ilacı içti. Sabah uyandığında eşini yanında göremeyen polis memuru Ahmet K, salonda Hatice K'yi hareketsiz yatarken buldu.

SAĞLIK EKİPLERİ, KADININ ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ

Eşinin başucundaki boş ilaç kutusunu fark eden Ahmet K, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Hatice K'nin öldüğünü belirledi. Hatice K'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat GÜRKAN