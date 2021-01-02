Polis eşi, ilaç içerek intihar etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Polis eşi, ilaç içerek intihar etti

02.01.2021 16:26 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:19

Aydın'ın Nazilli ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen 40 yaşındaki kadın, çok sayıda ilaç içerek yaşamına son verdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesi Atça Mahallesi Sönmez Yapı Kooperatifi Sitesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Hatice K, iddiaya göre, gece yarısı odasından çıkıp salona geçti. Hatice K, burada bir kutu ilacı içti. Sabah uyandığında eşini yanında göremeyen polis memuru Ahmet K, salonda Hatice K'yi hareketsiz yatarken buldu.

SAĞLIK EKİPLERİ, KADININ ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ

Eşinin başucundaki boş ilaç kutusunu fark eden Ahmet K, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Hatice K'nin öldüğünü belirledi. Hatice K'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis eşi, ilaç içerek intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat GÜRKAN

Haber Yorumları (1)
DENİZ DANİMARKA DAN: dunya bizi lskaniyor diyenler
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Şevval Sam Prens Harry
Spor Erol Bulut Metin Oktay Mesut Bakkal Cüneyt Çakır Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kız Çocuk Yılbaşı Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Polis eşi, ilaç içerek intihar etti - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 18:02:42. #1.14#
title