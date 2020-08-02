Polis ekipleri, şehit Kaymakam Safitürk ve 15 Temmuz Şehidi Gökbayrak'ın mezarını ziyaret etti Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis ekipleri Kurban Bayramı dolayısıyla Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk ve 15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polis Memuru Serdar Gökbayrak'ın mezarını ziyaret etti.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis ekipleri Kurban Bayramı dolayısıyla Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk ve 15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polis Memuru Serdar Gökbayrak'ın mezarını ziyaret etti. Kurban Bayramı dolayısıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis ekipleri, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk ve 15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polis Memuru Serdar Gökbayrak'ın mezarını ziyaret ettiler. Konvoylar ve sirenler eşliğinde mezarlığa gelen ekipleri Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk karşıladı. Şehit Kaymakamın mezarı başında dua eden ekipler sonrasında 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Serdar Gökbayrak'ın mezarını ziyaret etti. Edilen dualar sonrasında polis ekipleri, şehit Kaymakam Safitürk'ün ve şehit Özel Harekat Polis memuru Gökbayrak'ın kabrindeki çiçekleri suladılar. - SAKARYA Kaynak: İHA