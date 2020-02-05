Polis ekipleri 4 kilometre boyunca kardaki ayak izlerini takip edip soyguncuyu tespit etti

05.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:19

Kayseri'de geçtiğimiz Pazar günü bir benzin istasyonunun marketini elindeki tabancayla soyarak kayıplara karışan şüpheli, polis ekiplerinin kardaki ayak izini 4 kilometre boyunca takip etmesinin ardından belirlendi. Olayda kullanılan kuru silah ve soygunu gerçekleştiren şahıs ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Pazar günü Anbar Mahallesi Osman Kavuncu bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir benzin istasyonunun market kısmına gelen kapüşonlu montlu, yüz kısmı kaşkol ile kapalı ve elinde gri renkli tabanca olan bir şahıs girerek, market görevlisine silah doğrultmak suretiyle kasada bulunan 3 bin TL ve 2 paket sigarayı alarak kayıplara karıştı.



Olayın ardından geniş çapta soruşturma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin soygundan sonra benzin istasyonunun karşısında bulunan boş araziye doğru kaçtığını tespit etti. Arazide inceleme yapan ekipler, boş arazide karlı kaplı zeminde ayak izine rastladı. 4 kilometre boyunca ayak izlerini adım adım takip eden ekipler, buradaki işyerlerinin kameralarını da inceledi. Şahsın Ağaç İşleri Bölgesine girip çıktıklarını belirledi. Bu ayak izlerinden numune alan ekipler, arazi içinde yaptıkları iz takipleri ve arama tarama faaliyetleri neticesinde şüpheli şahsın olay esnasında kullandığı ve eşkalini tespit etmeye yarayacak malzemelerden kaşkol, eldiven ve kapüşona ait kürklü kısmını çöp ve molozların bulunduğu bir alana attığını tespit etti.



400 saatlik kamera görüntüsü incelendi



Dedektif gibi iz süren ekipler, bu çalışmaların devamında şahısların kamera açılarına düştüklerini belirledikten sonra alandaki ve güzergahtaki tüm kameralar toplanarak 400 saatlik bir görüntünün izlenmesi neticesinde silahlı yağma eylemini gerçekleştiren şahsın yanında iki şahsın daha olduğu, şahısların alınan tüm görüntüler de birlikte hareket ederek yaya olarak olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi. Ekipler görüntülerde 3 şahsın polis ekiplerini görmeleri üzerine bir iş yeri içerisinde bulunan hurda bir araca hızlıca gidip saklandıklarını, akabinde yine olay yerinden yaya olarak uzaklaştıkları tespit etti.



3 kişi gözaltında



Yapılan tüm bu çalışmalar neticesinde olaydan sonra şüpheli şahıs ile birlikte hareket eden V.D. (19), R.Ö. (24) ile olayı gerçekleştiren B.B. (27) eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca B.B.'nin olay günü benzin istasyonunun marketindeki soygun da kullandığı kuru sıkı tabancada ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA