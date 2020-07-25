Ünlü iş insanı Can Atay ile ilgili eşi Polen Atay'dan şiddet iddiası: Boğazımı sıkıp ölüme terk etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ünlü iş insanı Can Atay ile ilgili eşi Polen Atay'dan şiddet iddiası: Boğazımı sıkıp ölüme terk etti

Yüksek mimar Polen Atay, geçen yıl evlendiği Gezi Hotel Bosphorus'un sahibinin oğlu iş insanı Can Atay'ın kendisine şiddet uyguladığını ve son yaşanan olayda ölüme terk edildiğini belirterek şikayetçi oldu.

25.07.2020 17:08 | Son Güncelleme: 25.07.2020 17:45

Gezi Hotel Bosphorus'un sahibi ve Atay Turizm İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Atay'ın oğlu iş insanı Can Atay (36) ile yüksek mimar Polen Atay (29) 22 Haziran 2019'da evlendi. Polen Atay, 14 Temmuz 2020'de eşi Can Atay'ın kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla şikâyetçi oldu.

"MORLUK NEDENİYLE FOTOĞRAFLARDA PHOTOSHOP UYGULANDI"

Polen Atay, "Can Atay bana karşı ilk şiddetini düğünümüzden 4 gün önce uyguladı. Düğünde çekilen birçok fotoğrafımızda kollarımın mor olması nedeniyle Photoshop uygulandı" dedi.

''İNTİHARA KALKIŞTIĞIMI SÖYLEMİŞ''

Ayrılmak istediği için neredeyse öldürüleceğini söyleyen Atay, "Hem Can ile hem de ailesiyle yaşananlar artık katlanılmaz bir hal aldığı için ayrılmak istediğimi söyledim. Can, bu sözüm üzerine boğazımdan sıkarak beni itmesi sonucu düştüm ve bayıldım. Gözlerimi hastanede açtım. Can, benim intihar etmeye çalıştığımı söylemiş. Öğrendim ki benim öldüğümü zannetmiş ve suçtan kurtulmak için böyle bir senaryo kurgulamış. Beni öldürmek için bir süre ambulansı aramamış. Beni ölüme terk etmiştir" ifadelerini kullandı.

Polen Atay: İş adamı Can Atay beni ölüme terk etti

CAN ATAY, KORUMA TALEBİNDE BULUNDU

Olayın ardından Can Atay da koruma talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme, Polen Atay'ın 2 ay süreyle Can Atay'a yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.

BOŞANMA DAVASI AÇILDI

Polen Atay'ın eşini iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, evine ve iş yerine yaklaşmamasına hükmetti. Can Atay, 21 Temmuz'da "evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli boşanma" davası açtı.

Ünlü iş insanı Can Atay ile ilgili eşi Polen Atay'dan şiddet iddiası: Boğazımı sıkıp ölüme terk etti
Haber Yorumları (3)
MEHMET KAYA: Kadın böyle söyledi diye sazan gibi atlayacak değiliz. Ne malum nafaka peşinde olmadığı?
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
İYİ GÜZEL DE: kıyamam korunmak istiyor. bu koruma kararları da baya komik uygulanıyor.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
FEVZ: DAYAK ATIP NIYE KORUMA ISTYOR BU HERİF ALAMAYAMADIM. . SUÇ MU BASTIRIYORSUNUZ ABICIM
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi Dünya
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı Dünya
69 mahkum firar edince polis, sokakta insan avı başlattı
Aleyna Tilki, 'Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?' sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı Magazin
Aleyna Tilki, "Hiç fiziksel ya da sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna verdiği cevapla kafaları karıştırdı
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum Güncel
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu Magazin
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor
Belçika'da ikinci koronavirüs dalgası başladı! Vaka sayılarında patlama yaşanıyor
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı
Kadınların düdüklü tencere kavgası kamerada! Polis, güçlükle ayırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
'Google'dan arıyoruz' diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi
"Google'dan arıyoruz" diyerek firmaları 1 milyon TL dolandıran suç örgütü çökertildi
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Otostop yaparak bindikleri araçta gasp yapan çete çökertildi! 2'si kadın 4 kişi gözaltında
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Ayasofya kararına tepki gösteren Avrupalıyı utandıracak hassasiyet! Hristiyanlar için kutsal bölge, halıyla kaplanmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin 24 saat açık kalması için talimat verdi
Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi
Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, Porto ile sözleşmesini uzatıyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, Porto ile sözleşmesini uzatıyor
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı
Türkiye'nin en yükseği olacak Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 220 metreye ulaştı
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına 'Size ne? Benim karım' diyerek çıkıştı
Balkonda karısını dövdü, müdahale eden komşularına "Size ne? Benim karım" diyerek çıkıştı
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Hafriyat kamyonunun kopan tekerleği az daha can alıyordu! Vatandaş, kıl payı kurtuldu
Hafriyat kamyonunun kopan tekerleği az daha can alıyordu! Vatandaş, kıl payı kurtuldu
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi
Mohammed Ayad yaptığı hata sebebiyle MasterChef'ten diskalifiye edildi
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Oğlunun acısını unutmaya çalışan Ebru Şallı, Bodrum tatilinde görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Özlem Zengin Pınar Gültekin Berat Albayrak Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Okan Buruk Selçuk İnan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Anne Muğla Beşiktaş Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Ünlü iş insanı Can Atay ile ilgili eşi Polen Atay'dan şiddet iddiası: Boğazımı sıkıp ölüme terk etti - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 18:03:17. #1.14#
title