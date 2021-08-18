Pokemon Unite Mobile çıkış tarihi belli oldu!
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Pokemon Unite Mobile çıkış tarihi belli oldu!

Pokemon Unite Mobile çıkış tarihi belli oldu!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Pokemon Unite, 22 Eylül'de iOS ve Android cihazları için piyasaya sürülecek. Nintendo erken kayıt olan oyuncular için özel ödüller sunuyor!

Nintendo ve TiMi Studio Group, bugün Pokemon Unite'ı Pokemon Present canlı yayın etkinliğinde açıkladı. Oynaması tamamen ücretsiz battle royale oyunu geçtiğimiz ay Nintendo Switch için piyasaya sürülmüştü. Hayranlar oldukça beğendiği Pokemon Unite, 22 Eylül'de mobil cihazlar için çıkış yapmaya hazırlanıyor.

Pokemon Present canlı yayın etkinliği sırasında, Pokemon Unite'ın 22 Eylül'de iOS ve Android tabanlı mobil cihazlarda piyasaya sürüleceği ortaya çıktı. Pokemon Unite resmi web sitesinde yayınlanan bir gönderiye göre, oyuncular Apple Store ve Google Play üzerinden oyuna ön kayıtlarını yaptırabilirler.

Ön kayıt toplamı 2 milyon 500bin kişiye ulaşırsa, oyuncular bir Pikachu Unite lisansı ile ödüllendirilecek. Eğer 5 milyon kişiye ulaşırsa özel bir Festival Tarzı: Pikachu Holowear alacaklar. Bu hedeflere ulaşılırsa ön kayıt yaptıran oyuncular, 31 Ekim 2021'de oyunun mobil versiyonuna giriş yaparak ödüllerini alabilecekler.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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