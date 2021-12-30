PlayStation Plus Ocak ayı oyunları açıklandı
Geçtiğimiz günlerde PS Plus Ocak 2022 oyunlarının sızdırıldığına dair bilgiler paylaşılmıştı ve bir kez daha sızdırılan bilgiler doğrulanmış oldu.
Sony'nin PlayStation Plus abonelerine özel ücretsiz olarak verdiği oyunlar arasında PlayStation Plus Ocak ayı oyunları açıklandı. Playstation Plus'ta bu ay PS4 ve PS5 için ücretsiz oyunlar verilecek.
4 Ocak Salı günü keyfini çıkarabileceğiniz PlayStation Plus oyun üçlüsünün duyurusu ile yeni yıl kutlamalarına erken başlayalım. Persona 5 Strikers, Dirt 5 ve Deep Rock Galactic, 1 Şubat Salı gününe kadar oyun kütüphanenize eklenecek.
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Persona 5 Strikers, Omega Force ve P-Studio tarafından geliştirilen ve Sega tarafından yayınlanan bir aksiyon rol yapma oyunudur.
Dirt 5, Codemasters tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir simcade yarış video oyunudur. Oyun, Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One için 6 Kasım 2020'de, Xbox Series X/S için 10 Kasım'da, PlayStation 5 için 12 Kasım ve 19 Kasım'da ve Stadia için 24 Mart 2021'de piyasaya sürüldü.
Deep Rock Galactic sert uzay Cücelerinin, %100 yok edilebilir çevrelerin, yöntemsel oluşturulmuş mağaraların ve uzaylı canavarlardan sonsuz sürülerin olduğu bir co-op birinci bilim kurgu FPS oyunudur.
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