Sony'nin PlayStation Plus abonelerine özel ücretsiz olarak verdiği oyunlar arasında PlayStation Plus Ocak ayı oyunları açıklandı. Playstation Plus'ta bu ay PS4 ve PS5 için ücretsiz oyunlar verilecek.

4 Ocak Salı günü keyfini çıkarabileceğiniz PlayStation Plus oyun üçlüsünün duyurusu ile yeni yıl kutlamalarına erken başlayalım. Persona 5 Strikers, Dirt 5 ve Deep Rock Galactic, 1 Şubat Salı gününe kadar oyun kütüphanenize eklenecek.

PERSONA 5 STRIKERS

Persona 5 Strikers, Omega Force ve P-Studio tarafından geliştirilen ve Sega tarafından yayınlanan bir aksiyon rol yapma oyunudur.

DIRT 5

Dirt 5, Codemasters tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir simcade yarış video oyunudur. Oyun, Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One için 6 Kasım 2020'de, Xbox Series X/S için 10 Kasım'da, PlayStation 5 için 12 Kasım ve 19 Kasım'da ve Stadia için 24 Mart 2021'de piyasaya sürüldü.

DEEP ROCK GALACTIC

Deep Rock Galactic sert uzay Cücelerinin, %100 yok edilebilir çevrelerin, yöntemsel oluşturulmuş mağaraların ve uzaylı canavarlardan sonsuz sürülerin olduğu bir co-op birinci bilim kurgu FPS oyunudur.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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