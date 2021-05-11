Playerbros'un Resmi Discord Sunucusu Açıldı! Herkesi Bekliyoruz!
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Playerbros'un Resmi Discord Sunucusu Açıldı! Herkesi Bekliyoruz!

Playerbros'un Resmi Discord Sunucusu Açıldı! Herkesi Bekliyoruz!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Discord sunucumuz açıldı. Düzenleyeceğimiz etkinlikleri duyuracağımız, yeni insanlarla tanışabileceğiniz ve bu esnada gündemden de haberdar olabileceğiniz Discord sunucusuna herkesi bekliyoruz! https://discord.gg/A3hUEaKbHy

Playerbros'un resmi Discord sunucusu açıldı. Düzenleyeceğimiz etkinlikleri duyuracağımız, yeni insanlarla tanışabileceğiniz ve bu esnada gündemden de haberdar olabileceğiniz Discord sunucusuna herkesi bekliyoruz!

Sunucuda sohbet etmeye başlayabilmek için "🚫kurallar🚫" isimli metin kanalından kuralları okuyup okumanın ardından mesajın altında yer alan ifadeye tıklamanız gerekmekte. Kuralları okuyup ifadeye tıklamanızın ardından ilgilendiğiniz oyunlarla ilgili roller alabilmek için "🔷rol-alın🔷" isimli metin kanalına girebilirsiniz. İlgi duyduğunuz oyunun rolünü almak için mesajın altındaki ilgili ifadeye "bir defa" tıklamanız yeterli. Sunucuda olmasını istediğiniz şeyleri veya şikayetlerinizi de "📝i·stek-şikayet📝" odasından belirtebilirsiniz!

ÖNEMLİ!!! -> Oyun kategorisinde her oyuna özel sesli sohbet kanalları bulunmakta, sunucu içerisinde ilgilenmediğiniz oyunlarla ilgili tonla kanal görmemeniz için bu kanallar yalnızca ilgili oyunun rolünü alanlara açık. Bu, şu anlama geliyor: Eğer örneğin League of Legends, CS: GO ve Valorant oyunları ile ilgileniyorsanız bu oyunlarla alakalı olan sesli sohbet kanallarını görebilmek için bu oyunların rollerini almanız gerek.

"🐦twitter🐦" kanalından yeni haberlerimizin paylaşıldığı tweetlere ulaşabilir ve dilerseniz sitemizden o haberleri okuyabilirsiniz! "📣duyurular📣" kanalından ise yapacağımız duyuruları takip edebilirsiniz.

Sunucuda keyifli vakit geçirmenizi umarız!

Kaynak: Playerbros

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