Planlama Müdürü, İntiharından Önce 'Hakkınızı Helal Edin' Yazmış

Zonguldak'ta, kayalıklardan denize atlayarak, yaşamına son veren İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Muhammet Uğur E. (40) için valilikte tören düzenlendi. Törende ayakta durmakta güçlük çeken eşi Cihan E., "Canımın içiydi, psikolojik sorunları yoktu. Çok ağrısı vardı, çene ameliyatı olmuştu" dedi. Muhammet Uğur E.'nin, intiharından önce, 'WhatsApp'tan 'Rabb'im kimseyi çaresiz bırakma. Beni affet. Eşim, kızım ve diğer tüm sevdiklerim sizleri çok seviyorum. Hakkınızı helal edin' yazdığı görüldü.

Olay, dün öğle saatlerinde, Yayla Mahallesi Fener Caddesi'nde meydana geldi. Kayalıklardan denize atlayan birinin görüldüğü ihbarı üzerine polis, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla AFAD'ın karadan yönlendirmesi sonucu kısa sürede deniz üzerinde hareketsiz duran kişiye ulaşıldı. Bota alınan kişinin, Zonguldak Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Muhammet Uğur E. olduğu belirlendi. Limana götürülen, evli ve 1 çocuk babası Muhammet Uğur E., sağlık görevlilerince ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Uğur E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşama döndürülemedi.

SİYASİLER CENAZEYE AKIN ETTİ

Muhammet Uğur E. için bugün Zonguldak Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Gökhan İnan, siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri ve Muhammet Uğur E.'nin ailesi yakınları ile çalışma arkadaşları katıldı. Törende Vali Bektaş ile Zonguldak eski Valisi ve İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Erkmen, Muhammet Uğur E.'nin ailesine başsağlığı diledi.

"PSİKOLOJİK SORUNLARI YOKTU"

Törende ayakta durmakta güçlük çeken Muhammet Uğur E.'nin eşi Cihan E., "O çok iyi bir insandı, bunu hak etmedi. Canımın içiydi. Onun psikolojik sorunları yoktu. Çok ağrısı vardı. Çenesinden ameliyat olmuştu. Çenesi çok ağrıyordu" diye konuştu. Cihan E., törende uzun süre gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Rüstem Can tarafından okunan duanın ardından Muhammet Uğur E.'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesine gönderildi.

"HAKKINIZI HELAL EDİN" YAZMIŞ

Öte yandan Muhammet Uğur E.'nin, anlık mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp'tan veda mesajı paylaştığı ortaya çıktı. Muhammet Uğur E.'nin, intiharından birkaç saat önce, 'Rabb'im kimseyi çaresiz bırakma. Beni affet. Eşim, kızım ve diğer tüm sevdiklerim sizleri çok seviyorum. Hakkınızı helal edin' yazdığı görüldü.

Kaynak: DHA