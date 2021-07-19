Plajdaki görüntüler Bozcaada Belediyesi'ni de çıldırttı: Nasıl, güzel miydi parti?

Yaz ve bayram tatili nedeniyle insanların akın ettiği yerlerden biri de Bozcaada oldu. Önceki gece adanın plajlarından birinde parti yapan grubun yaptıkları ise belediyeye ait sosyal medya hesabından paylaşıldı. "Nasıl, güzel miydi parti?" notuyla paylaşılan videoda şezlongların kırıldığı, çöplerin ve alkol şişelerinin yerlerde olduğu görülüyor.