Plajdaki görüntüler Bozcaada Belediyesi'ni de çıldırttı: Nasıl, güzel miydi parti?
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Plajdaki görüntüler Bozcaada Belediyesi'ni de çıldırttı: Nasıl, güzel miydi parti?

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Yaz ve bayram tatili nedeniyle insanların akın ettiği yerlerden biri de Bozcaada oldu. Önceki gece adanın plajlarından birinde parti yapan grubun yaptıkları ise belediyeye ait sosyal medya hesabından paylaşıldı. "Nasıl, güzel miydi parti?" notuyla paylaşılan videoda şezlongların kırıldığı, çöplerin ve alkol şişelerinin yerlerde olduğu görülüyor.

"JANDARMA, BU İŞİN SORUMLULARI TESPİT ETMEKTE"

Gelen tepkiler sonrasında Belediye'nin hesabından ise şu açıklama yapıldı: "İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, hem belediyemiz hem de halktan gelen tüm bilgiler ışığında bu işin sorumlularını tek tek tespit etmekte ve en ağır şekilde idari cezalandırma işlemlerini titizlikle uygulamaktadır."

Plajdaki görüntüler Bozcaada Belediyesi'ni de çıldırttı: Nasıl, güzel miydi parti?
Plajdaki görüntüler Bozcaada Belediyesi'ni de çıldırttı: Nasıl, güzel miydi parti?
Plajı savaş alanına çevirdiler! Şezlongları kırıp, çöp poşetlerini yere atanlara belediyeden sert tepki
Plajı savaş alanına çevirdiler! Şezlongları kırıp, çöp poşetlerini yere atanlara belediyeden sert tepki
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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