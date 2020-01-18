PKK/YPG'li teröristler, DEAŞ'lı kadınları fuhuş için pazarlıyor
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PKK/YPG'li teröristler, DEAŞ'lı kadınları fuhuş için pazarlıyor

PKK/YPG'li teröristlerin, bir başka terör örgütü olan DEAŞ mensubu kadınları önce kaçırdığı ardından da para karşılığı fuhuş için pazarladığı ortaya çıktı.

18.01.2020 11:57 | Son Güncelleme: 18.01.2020 13:48
PKK/YPG'li teröristler, DEAŞ'lı kadınları fuhuş için pazarlıyor

PKK/YPG'li teröristlerin, El-Hol kampından kaçmalarını sağladıkları çoğu Rusya uyruklu DEAŞ mensubu kadınları para karşılığı fuhuş için pazarladığı belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; birçok defa DEAŞ ile işbirliği yapan terör örgütü PKK/YPG'nin, DEAŞ'lı kadınlarla ilgili gayriahlaki faaliyetler de yürüttüğü ortaya çıktı.

ÇOĞU RUS UYRUKLU

PKK/YPG'li teröristlerin, son olarak çoğu Rusya uyruklu DEAŞ mensubu kadınları para karşılığı fuhuş için pazarladığı bilgisi paylaşıldı. DEAŞ'lı kadınların Haseke yakınlarındaki El-Hol kampından kaçmalarını sağlayan PKK/YPG'li teröristlerin ardından Haseke'nin Kerifati Şarabin köyünde DEAŞ'lı 3 kadını pazarlayıp, karşılığında 8 bin dolar aldıkları öğrenildi.

ANLAŞAMAYIP KAVGA ETTİLER: 7 PKK'LI ÖLDÜ

Kadınları pazarlayan teröristlerin, parayı işbirliği yaptıkları terörist grubuyla paylaşmayı reddetmesi üzerine de aralarında kavga çıktığı ve kavgada 7 PKK'lının öldüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA
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