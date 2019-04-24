PKK Yandaşlarından Londra'da TRT World Binasına Saldırdı

TRT World'ün Gray's Inn Road'daki merkezine gelen yaklaşık 50 terör örgütü yandaşı binanın lobisine girdi. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri ile örgütü simgeleyen bez parçaları taşıyan grup, lobiyi yaklaşık bir saat süreyle işgal etti.

TRT ÇALIŞANLARI VE OFİSİ ZARAR GÖRMEDİ

Güvenlik turnikelerini aşamayan terör örgütü yandaşları, daha sonra olay yerine gelen İngiliz polisi tarafından bina dışına çıkarıldı. Polisin bir süre daha bina önünde güvenlik önlemi aldığı görüldü. Olayda TRT çalışanları ve ofisi zarar görmedi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Terör örgütü yandaşları Avrupa'da daha önce de Türk iş yerleri ile camilere saldırı düzenlemiş, bazı yabancı medya kuruluşlarını işgal etmişti.

İNGİLİZ POLİSİ TERÖR YANDAŞLARINA TOLERANS GÖSTERİYOR

PKK İngiltere'de terör örgütleri listesinde yer alıyor ancak İngiliz polisinin örgüt yandaşlarına tolerans gösterdiği görülüyor. İngiltere'de terörle mücadele yasasına göre, terör listesindeki bir örgüte ait simgeleri taşımak suç teşkil ediyor. Örgüt üyeleri de 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

Kaynak: AA